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10 травня 2020, неділя, 16:06 4
Політика 2020-05-10T18:15:02+03:00
Українські Новини
Шуфрич запропонував Раді скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок"

Шуфрич запропонував Раді скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок"

Ольга Фандорина
Нестор Шуфрич, Верховна Рада, Опозиційний блок, георгіївська стрічка
Георгіївська стрічка. Фото: postimg.org
Георгіївська стрічка. Фото: postimg.org

Депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційний блок") пропонує парламенту скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок".

Про це йдеться в законопроекті №3457, зареєстрованому в парламенті 8 травня, передають Українські Новини.

Текст законопроекту на даний момент відсутня.

Він називається "Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про внесення доповнень в Кодекс України про адміністративні правопорушення про заборону виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки".

Як повідомляли Українські Новини, "георгіївську стрічку" заборонили в Україні у 2017 році.

Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 13 адміністративних протоколів про використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні.

Раніше россиянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі.

Тим часом у Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.

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