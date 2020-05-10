Шуфрич запропонував Раді скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок"

Депутат Верховної Ради Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційний блок") пропонує парламенту скасувати штрафи за носіння "георгіївських стрічок". Про це йдеться в законопроекті №3457, зареєстрованому в парламенті 8 травня, передають Українські Новини. Текст законопроекту на даний момент відсутня. Він називається "Проект Закону про визнання таким, що втратив чинність Закону України "Про внесення доповнень в Кодекс України про адміністративні правопорушення про заборону виробництва і пропаганди георгіївської (гвардійської) стрічки". Як повідомляли Українські Новини, "георгіївську стрічку" заборонили в Україні у 2017 році. Як повідомляли Українські Новини, поліція склала 13 адміністративних протоколів про використання "георгіївських стрічок" під час проведення акцій, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в Україні. Раніше россиянина не пустили в Україну через георгіївську стрічку на валізі. Тим часом у Латвії заборонять радянську і нацистську військову форму і будуть штрафувати за її носіння.