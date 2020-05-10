За минулу добу в Україну повернулися більше 500 українців

560 громадян України прибули в аеропорт "Бориспіль" за минулу добу. Про це йдеться в повідомленні Прикордонної служби, передають Українські Новини. 8 пасажирських і спеціальних чартерних авіарейсів в аеропорту "Бориспіль" оформили вчора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ". Цими літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаї, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України. Всі вони в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу. Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили. Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття. під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, занесених в мобільний додаток "Дій вдома", які всі без винятку пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції будинку. Відзначимо, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 15,4 тисячі громадян. Як повідомляли Українські Новини, з 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень. 6 травня близько 100 українців повернулися додому спеціальним рейсом з Дортмунда (Німеччина). 7 травня Держприкордонслужба оформила спецрейси з Канади, Норвегії та Індії.