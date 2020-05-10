За минулу добу в Україну повернулися більше 500 українців

560 громадян України прибули в аеропорт "Бориспіль" за минулу добу.

Про це йдеться в повідомленні Прикордонної служби, передають Українські Новини.

8 пасажирських і спеціальних чартерних авіарейсів в аеропорту "Бориспіль" оформили вчора прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Цими літаками з Бейрута, Абу-Дабі, Дубаї, Кувейту, Праги, Мюнхена і Риги в Україну прибули більш ніж 560 громадян України.

Всі вони в обов'язковому порядку пройшли процедуру температурного скринінгу.

Осіб з підвищеною температурою тіла прикордонники не виявили.

Також жоден з пасажирів не скаржився на погане самопочуття.

під час паспортного контролю прикордонники перевірили правильність даних, занесених в мобільний додаток "Дій вдома", які всі без винятку пасажири встановили на мобільні телефони з метою проходження самоізоляції будинку.

Відзначимо, що всього за минулу добу прикордонники оформили на в'їзд і виїзд 15,4 тисячі громадян.

Як повідомляли Українські Новини, з 28 березня Україна закрила державний кордон на в'їзд і виїзд для будь-яких пасажирських сполучень.

6 травня близько 100 українців повернулися додому спеціальним рейсом з Дортмунда (Німеччина). 7 травня Держприкордонслужба оформила спецрейси з Канади, Норвегії та Індії.