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09 травня 2020, субота, 21:00 5
Суспільство 2020-05-09T21:30:01+03:00
Українські Новини
Хмарно, але без опадів. Прогноз погоди на 10 травня

Хмарно, але без опадів. Прогноз погоди на 10 травня

Елена Новикова
Погода, синоптики, Прогноз погоди, Непогода в Україні, Прогноз погоди в Україні, Прогноз погоди на неділю
Погода. Фото: pexels
Погода. Фото: pexels

10 травня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів, у той час, як в понеділок, 11 травня, в Україну прийде спека до +30 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +18...+25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +22...+24 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+21 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+22 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+22 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека.

Тим часом, кліматолог дала прогноз на десятиліття.

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