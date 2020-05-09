Хмарно, але без опадів. Прогноз погоди на 10 травня

10 травня в Києві хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів, у той час, як в понеділок, 11 травня, в Україну прийде спека до +30 градусів. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +18...+25 градусів. У Карпатах без опадів, температура вночі +3...+8 градусів, вдень +11...+16 градусів. У Моршині без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градусів. У Трускавці без опадів, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +21...+23 градусів. У Сваляві без опадів, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +22...+24 градусів. На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +14...+21 градусів. У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +3...+10 градусів, вдень +15...+22 градусів. На сході України хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +3...+9 градусів, вдень +14...+19 градусів. На півдні України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +4...+11 градусів, вдень +16...+22 градусів. У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м\/с. Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +15...+20 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +17...+19 градусів. Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні. На початку травня пройдуть дощі, але через кілька днів розпочнеться спека. Тим часом, кліматолог дала прогноз на десятиліття.