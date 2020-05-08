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08 травня 2020, пʼятниця, 21:53 8
Силові структури 2020-05-08T22:45:01+03:00
Українські Новини
Через смерть 3 пенсіонерів від коронавіруса директору будинку престарілих оголосили підозра

Через смерть 3 пенсіонерів від коронавіруса директору будинку престарілих оголосили підозра

Ольга Фандорина
підозра, Смерть від коронавіруса, Будинок престарілих
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Поліція оголосила про підозру директору будинку престарілих з-за смерті 3 пенсіонерів від коронавіруса Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Розслідується кримінальне провадження по ч. 2 ст. 325 Кримінального кодексу України. За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних захворювань, що спричинили загибель людей, жінці загрожує покарання до восьми років", - сказано в ньому.

Директор оголошено про підозру у статті ч. 2 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь) Кримінального кодексу.

Згідно з повідомленням, в поліцію надійшло повідомлення від лікаря Броварської районної лікарні про те, що до них доставлений пенсіонер з підозрою на інфекційне захворювання з села Зазим'я.

Щоб перевірити інформацію, за вказаною адресою прибули співробітники Броварського відділу поліції.

Встановлено, що будинок функціонував нелегально, з порушенням санітарних та епідемічних норм.

Його директор, фізична особа-підприємець, з початку карантинних заходів не забезпечила належний догляд, надання медичної допомоги, проведення лікарського огляду і не прийняла заходів щодо ізоляції хворих коронавірусом.

Слідчі поліції провели комплекс заходів і встановили, що жителі пансіонату, незважаючи на карантинні заходи, вільно пересуваються по території села без масок.

Також встановлено, що їх безперешкодно відвідували родичі, відвідувачі, один з яких і став джерелом коронавирусной інфекції.

В результаті таких карантинних порушень захворіли більше 10 пенсіонерів, 3 з яких померли.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 8 травня в Києві зафіксували 1721 випадків зараження коронавірусом.

У Збройних силах коронавірусом хворіє 33 людини, за минулу добу зареєстровано 4 нових випадки захворювання.

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