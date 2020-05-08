На Киевщине уже почти тысяча заболевших COVID-19. Где в области болеют больше всего

Пока в Украине зафиксировали 14195 случаев COVID-19, из них Киевской области за сутки зафиксировали 504 новых инфицированных. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, передают Українські Новини.

Количество заболевших коронавирусом в Киевской области 7 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 19 человек до 935, умерших - на 1 человека до 20.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 8 мая 2020 года официально подтверждено 935 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выявлено 19 новых случаев… За время пандемии умерло 20 человек", - сказано в нем.

Из заболевших за все время в Киевской области 108 человек являются медработниками, 86 - дети.

В Киево-Святошинском районе 314 случаев заболевания коронавирусом подтверждены в населенных пунктах Вишневое, Боярка, Лесники, Тарасовка, Гатное, Дмитровка, Кременище, Чайки, Петропавловская Борщаговка, Крюковщина, Белогородка, Капитановка, Новое, Гнатовка, Гореничи, Чабаны, Юровка, Круглик, Михайловка-Рубежовка, Личанка, Вита Почтовая, Святопетровское, Ходосовка, Мироцкое и Софиевская Борщаговка.

В Обуховском районе подтверждены 169 случаев - в Козине, Романкове, Украинке, Обухове, Красной Слободке, Нещерове, Германовке, Таценках, Деремезне, Красном, Долине, Григоровке, Матяшевке, с. Перше Травня, Халепье, Триполье, Жуковке и Гусачевке.

Также 42 случая заболевания подтверждены в Броварском районе, 36 - в Борисполе, 33 - в Кагарлыке, 29 - в Броварах, 26 - в Ирпене, 25 - в Бориспольском районе, 24 - в Кагарлыкском районе, 23 - в Белой Церкви, 20 - в Васильковском районе, по 19 случаев - в Фастове и Буче, 18 - в Василькове, 14 - в Вышгороде, 12 - в Макаровском районе, 10 - в Вышгородском районе, 8 - в Коцюбинском, по 7 случаев - в Гостомеле, Переяславе, а также в Барышевском, Белоцерковском, Бородянском, Переяслав-Хмельницком и Ставищенском районах, 6 - в Рокитном районе, 5 - в Богуславском районе, 4 - в Ворзеле, по 3 случая - в Володарке, Фастовском и Мироновском районах, по 2 случая - в Яготине, Богуславе, Глевахе, Бородянке, Сквирском, Згуровском, Рокитнянском и Иванковском районах, по 1 случаю - в Ставище, Иванкове, Березани, Полесском и Таращанском районах.

173 человек из всех заболевших в Киевской области находятся на стационарном лечении и 762 - на амбулаторном (самоизоляции).

Отмечается, что 109 человек выздоровели, 6 из которых - дети.

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 2 945 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки получено 81 сообщение о подозрении.

Медицинское наблюдение установлено за 5 089 контактными лицами.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 8 мая в Киеве зафиксировали 1721 случаев заражения коронавирусом.

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 33 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания.