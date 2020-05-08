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08 травня 2020, пʼятниця, 17:20 5
Економіка 2020-05-08T17:45:02+03:00
Українські Новини
Головним виконавчим директором "Нафтогазу" став Ваттерландер

Головним виконавчим директором "Нафтогазу" став Ваттерландер

Григорий Яковенко
Нафтогаз, Андрій Коболєв, Отто Ватерландер
Отто Ватерландер. Фото:
Отто Ватерландер. Фото: "Нафтогаз"

Наглядову раду Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" призначив головним виконавчим директором групи "Нафтогаз" Отто Ватерландера.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу", передають Українські Новини.

"Наглядову раду "Нафтогазу" призначив Ватерландера головним виконавчим директором Групи "Нафтогаз". Також Ватерландер збереже за собою посаду виконавчого директора з трансформації групи", - йдеться в ньому.

Відзначається, що він буде відповідати за операційні та трансформаційні процеси в Групі, зокрема для впровадження нової операційної моделі та дивізіональної структури управління, реалізацію крос-функціональних процесів і розробку баз даних процесів.

"Ватерландер активізував і практично перезапустив процес трансформації гурту "Нафтогаз" за час, коли він приєднався до нашої команди. Він наочно довів, що світові корпоративні рішення і стандарти можуть і повинні працювати в українській державній компанії. Тому ми очікуємо, що з новими повноваженнями Отто допоможе "Нафтогазу" стати для акціонера партнером, який є справжнім законодавцем нових стандартів роботи", - підкреслив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Наголошується, що Ватерландер має 30-річний досвід роботи в різних сегментах нафтогазової галузі, має великий досвід управління трансформацією, збільшення ефективності операційної і комерційної діяльності, а також розвитку бізнесу.

До приходу в "Нафтогаз" він був старшим партнером у McKinsey & Company та приймав участь в управлінні нафтогазовим напрямком на міжнародному рівні, а раніше був партнером енергетичного напрямку в Booz&Company.

Як повідомляли Українські Новини, зарплата і премії керівництву "Нафтогазу" 2019 скоротилися в 2,1 рази.

Крім того, Коболєв продовжить очолювати "Нафтогаз". Кабмін узгодив продовження контракту.

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