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01 мая 2020, пятница, 07:10 61
Экономика 2020-05-01T07:10:01+03:00
Українські Новини
В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен

В марте долг населения за жилкомуслуги уменьшился на 753,8 млн гривен

Валерия Драгомирова
Вода, Долг, Отопление, Жилкомуслуги
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

В марте 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 1,1%, или на 753,8 млн гривен, до 65 949,7 млн гривен по сравнению с февралем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 апреля 2020 года увеличился на 139,4 млн гривен до 4 724,2 млн гривен.

Долг за отопление и горячее водоснабжение увеличился на 124,5 млн гривен до 22 318,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение уменьшился на 1 383 млн гривен до 27 255,8 млн гривен.

В марте среди регионов наибольшая задолженность за отопление и горячее водоснабжение зафиксирована в Киеве (5 191,054 млн гривен), Харьковской (3 778,324 млн гривен) и Днепропетровской (3 272,704 млн гривен) областях; за газоснабжение - в Харьковской (2 580,517 млн гривен), Днепропетровской (2 501,747 млн гривен) и Одесской (2 957,038 млн гривен) областях.

Наибольшая задолженность по квартирной плате в марте зафиксирована в Киеве (914,691 млн гривен), Днепропетровской (1 025,838 млн гривен) и Донецкой (349,773 млн гривен) областях.

Как сообщали Українські Новини, в феврале 2020 года долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги уменьшился на 0,5%, или на 343,5 млн гривен, до 66 703,5 млн гривен по сравнению с январем.

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