Загострення на Донбасі. Бойовики поранили шістьох українських військових і втратили 12 "бійців"

Бойовики 21 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) 7 травня, 6 українських військовослужбовців поранені.

Про це йдеться в повідомленні ОНС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За минулу добу збройні формування російської федерації 21 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених "мінськими домовленостями" артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник вів вогонь по українських позиціях поблизу Мар'їнки, Старогнатовки, Широкіно, Новоселівки Другий, Авдіївки, Тарамчука, Пісків і Невельського.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" бойовики обстріляли українські позиції поблизу Новотошковского, Горіхово і Кримського.

Внаслідок обстрілу ворожих 6 військовослужбовців збройних сил отримали поранення.

Підрозділи ООС відповіли зі штатного озброєння.

"Завдяки влучності українських військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил ворог був змушений припинити свої злочинні дії. За даними розвідки, 7 травня українські військовослужбовці знищили 7 російських окупантів і ще 5 поранили. Крім цього наші воїни знищили військовий вантажівка противника", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби бойовики обстріляли Горіхово.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавіруснц інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі українські військові знищили двох бойовиків, ще трьох поранили.

Раніше на Донбасі бойовики влаштували провокації і втратили двох "бійців".