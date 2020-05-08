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08 травня 2020, пʼятниця, 08:28 6
Суспільство 2020-05-08T09:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення

Сьогодні в Україні відзначають День пам'яті і примирення

Анна Рудык
Друга світова війна, День Перемоги, День пам'яті і примирення, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
Червоний мак. Фото: pixabay.com
Червоний мак. Фото: pixabay.com

Сьогодні, 8 травня, в Україні відзначається День пам'яті та примирення, в який проходить безліч пам'ятних заходів, пов'язаних з вшануванням пам'яті десятків мільйонів жертв Другої світової війни.

Так, 75 років тому в цей день антигітлерівська коаліція прийняла акт про беззастережну капітуляцію Німеччини у Другій світовій війні.

Також 8 травня щорічно в багатьох країнах Європи і США вшановують пам'ять жертв Другої світової війни.

Зазначимо, що в Україні святкування перемоги над нацизмом та вшанування пам'яті загиблих вперше відзначали два дні, 8-9 травня, в 2014 році. А у 2015-му президент Петро Порошенко підписав указ про встановлення в Україні Дня пам'яті і примирення.

Символом Дня пам'яті і примирення став червоний мак - у багатьох західних країнах він є даниною пам'яті жертв усіх військових і цивільних збройних конфліктів після 1914-го року. Також вихідним днем в Україні традиційно залишається 9 травня – День перемоги.

Щорічно в Україні в ці два дні проводиться безліч пам'ятних масових заходів, однак цього року через карантин їх організовувати не будуть.

Як повідомляли Українські Новини, посол України в Німеччині відмовився брати участь у церемонії закінчення Другої світової.

Раніше Шмигаль заявив, що в Україні не будуть проводити масові заходи 8 і 9 травня.

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