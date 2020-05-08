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08 травня 2020, пʼятниця, 05:37 5 Карта
Життя 2020-05-08T07:15:03+03:00
Українські Новини
Місцями дощ і поривчастий вітер. Синоптик дала прогноз погоди на п'ятницю

Місцями дощ і поривчастий вітер. Синоптик дала прогноз погоди на п'ятницю

Елена Новикова
Погода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, дощ, потепління, Похолодання
Погода. Трава. Фото: pexels
Погода. Трава. Фото: pexels

Після дощового дня з грозами, снігом і штормовим вітром у п'ятницю, 8 травня, дощі ослабнуть, а на Заході та Півночі України припиняться. Майже у всіх центральних областях без істотних опадів. Невеликий доджь можливий тільки вночі.

Про це на сторінці в Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

За словами Діденка, основну порцію опадів завтра отримає східна частина України, Сумська, Дніпро з районами, дотягне до Полтавщини, Запоріжжя, Криму.

Вітер переважно буде північно-західний, а в східних областях південно-західний, поривчастий.

"Температура повітря поступово скидатиме недоречні холодні кайдани, повітря в п'ятницю почне прогріватися. Ніч ще побуде холодною", - зазначає синоптик.

У п'ятницю вдень очікується температура +13 +17 градусів, але у Сумській, Чернігівській, Харківській областях буде трохи прохдаднее +10 +14 градусів.

У Києві 8 травня проясниться, а протягом дня потеплішає до +14 градусів.

"Хоча окремі вологі хмари іноді побродят, щось втративши на столичному небі, і періодично буде дути поривчастий північно-західний вітер", - додала Діденко.

Вже 10-11 травня у Києві температура підвищиться до +22 +25 градусів.

Також відзначається, що в середині наступного тижня температура повітря знову знизиться.

Прогноз погоди на 8 травня. Карта: Наталка Діденко/FacebookПрогноз погоди на 8 травня. Карта: Наталка Діденко/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, синоптики попередили про аномальну погоду в травні.

Крім того, за словами синоптиків, часті холодні періоди будуть змінювати рідкісні потепління не тільки в травні 2020, а й протягом усіх літніх місяців.

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