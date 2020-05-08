3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження)

Оскільки в усьому світі, включаючи Ісламську Республіку Пакистан (ІРП), повсюдно вважалося, що карантин є неминучою ініціативою щодо вирівнювання кривої COVID-19, три мільйони пакистанських домогосподарств не мали іншого вибору, окрім як покладатися на допомогу уряду або неурядових організацій (НУО) для задоволення основних потреб своїх родин. Такі дані соціологічного опитування опублікувало інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Опитування було проведено Gallup Pakistan в квітні 2020 року телефононом для аналізу впливу COVID-19 на пакистанські домашні господарства.

Пізніше Gallup Pakistan опублікував Спеціальний звіт «Економічний вплив карантину через коронавирус на домогосподарства в Пакистані», в якому представлена ​​людська складова нинішніх проблем, викликаних карантином, який уряд країни ввів у всьому Пакистані для пом'якшення впливу COVID-19.

Нижче наведені основні висновки опитування:

У Пакистані посилюються побоювання з приводу відсутності продовольчої безпеки

Майже 6,9 мільйона голів домогосподарств в Пакистані стверджують, що скоротили кількість або розмір харчування для деяких членів сім'ї для задоволення основних потреб своєї родини. Дещо більша частка міського населення (27%), ніж сільські респонденти (20%), відзнає скорочення кількості або розмірів споживаної їжі для задоволення основних потреб домочадців.

Майже кожен четвертий пакистанець (23%) говорить, що тепер він використовує менш бажані і менш дорогі продукти харчування для задоволення основних побутових потреб.

Майже 24 мільйони дорослих заявили, що за останні тижні вони запозичили їжу або звернулися за допомогою до друзів або родичів, щоб задовольнити основні потреби своїх найближчих родичів. Велика частка респондентів старше 50 років (29%) повідомляють, що позичають їжу або шукають друзів/родичів, які допомагають їм задовольнити основні потреби їх сім'ї.