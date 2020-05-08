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  • 3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження)
08 травня 2020, пʼятниця, 06:01 7 Фото
Азія 2020-05-08T07:57:27+03:00
Українські Новини
3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження)

3 мільйони пакистанських сімей покладаються на зовнішню допомогу в умовах карантину COVID-19 (соцдослідження)

Петро Стуженко
Пакистан, Ісламська держава, Соціальна допомога, Пандемія, Коронавірус
Роздача гуманітарної допомоги в Карачі (Пакистан) Фото npr.org
Роздача гуманітарної допомоги в Карачі (Пакистан) Фото npr.org

Оскільки в усьому світі, включаючи Ісламську Республіку Пакистан (ІРП), повсюдно вважалося, що карантин є неминучою ініціативою щодо вирівнювання кривої COVID-19, три мільйони пакистанських домогосподарств не мали іншого вибору, окрім як покладатися на допомогу уряду або неурядових організацій (НУО) для задоволення основних потреб своїх родин. Такі дані соціологічного опитування опублікувало інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Опитування було проведено Gallup Pakistan в квітні 2020 року телефононом для аналізу впливу COVID-19 на пакистанські домашні господарства.

Пізніше Gallup Pakistan опублікував Спеціальний звіт «Економічний вплив карантину через коронавирус на домогосподарства в Пакистані», в якому представлена ​​людська складова нинішніх проблем, викликаних карантином, який уряд країни ввів у всьому Пакистані для пом'якшення впливу COVID-19.

Нижче наведені основні висновки опитування:

  1. У Пакистані посилюються побоювання з приводу відсутності продовольчої безпеки
  • Майже 6,9 мільйона голів домогосподарств в Пакистані стверджують, що скоротили кількість або розмір харчування для деяких членів сім'ї для задоволення основних потреб своєї родини. Дещо більша частка міського населення (27%), ніж сільські респонденти (20%), відзнає скорочення кількості або розмірів споживаної їжі для задоволення основних потреб домочадців.
  • Майже кожен четвертий пакистанець (23%) говорить, що тепер він використовує менш бажані і менш дорогі продукти харчування для задоволення основних побутових потреб.
  • Майже 24 мільйони дорослих заявили, що за останні тижні вони запозичили їжу або звернулися за допомогою до друзів або родичів, щоб задовольнити основні потреби своїх найближчих родичів. Велика частка респондентів старше 50 років (29%) повідомляють, що позичають їжу або шукають друзів/родичів, які допомагають їм задовольнити основні потреби їх сім'ї.

  • Фото:The Dispatch News Desk (DND)
    1. Фінансова нестабільність почала знижуватися:
    • Майже кожен п'ятий пакистанець (19%) говорить, що їм довелося покладатися на свої заощадження для задоволення основних побутових потреб. Більш висока частка літніх людей і міських респондентів (по 27%) повідомили, що використовували свої кошти або банківські заощадження для задоволення основних потреб свого домогосподарства.
    • Майже 10 мільйонів дорослих повідомляють, що вони почали шукати способи заробити додаткові гроші для задоволення основних потреб своїх домочадців. На 6% більше міських, ніж сільських респондентів стверджують, що вони почали шукати способи заробити додаткові гроші для задоволення основних потреб свого домогосподарства.
    1. Зростає залежність від зовнішньої допомоги і продажу активів для підтримки фінансування домашніх господарств:
    • 3 мільйони сімей стверджують, що використовували на минулому тижні допомогу уряду або НУО для задоволення основних потреб свого домогосподарства.
    • 8 мільйонів сімей заявили, що продали деякі активи за останні 7 днів, щоб покрити свої основні домашні потреби.

  • Станом на 8 травня, в Ісламській Республіці Пакистан було зареєстровано близько 26 тис випадків інфікування коронавірусом. Від хвороби померли понад 590 осіб. У той же час, змогли подолати хворобу понад 7,5 тис місцевих жителів.

    Як інформували Українські Новини, Прем'єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан  Імран Хан і члени Федерального кабінету міністрів країни прийняли рішення пожертвувати свої місячні зарплати до Фонду допомоги протидії коронавірусу. 
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