Уряд Пакистану оголосив про пожертвування місячної зарплати членів Кабміну в Фонд протидії коронавірусу

Прем'єр-міністр Ісламської Республіки Пакистан (ІРП) Імран Хан і члени Федерального кабінету міністрів країни прийняли рішення пожертвувати свої місячні зарплати до Фонду допомоги протидії коронавірусу. Про це повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND).

Рішення було затверджено на черговому засіданні уряду, коли Федеральний кабінет міністрів ІРП зустрівся в Ісламабаді, щоб обговорити різні пункти порядку денного, що мають національне та міжнародне значення, крім ситуації, що виникла в результаті спалаху коронавирусу в країні.

Згідно з урядовою заявою, всі федеральні міністри, радники і спеціальні помічники погодилися внести свою місячну зарплату в Фонд допомоги постраждалим від пандемії і протидії поширення коронавірусу.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення про поступове послаблення після 9 травня карантинних обмежень, введених в країні.

Однак, за словами федерального міністра інформації і телерадіомовлення Пакистану Сайеда Шіблі Фараза, остаточне рішення щодо зняття окремих карантинних заходів буде прийнято після консультацій з усіма службами Національного центру управління та експлуатації (НКОК) дещо пізніше.

У своїй промові Прем'єр-міністр Імран Хан підкреслив, що виступає за відновлення всієї підприємницької діяльністі в країні. Однак, за його словами, всі комерційні структури повинні дотримуватися необхідних запобіжних заходів.