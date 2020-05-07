Гривня різко підскочила в ціні. Курс НБУ на 8 травня

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 12,95 коп. до 26,8283 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 7 травня, на 1,97% до 26,9578 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.