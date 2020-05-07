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07 травня 2020, четвер, 14:27 32
Економіка 2020-05-07T16:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня різко підскочила в ціні. Курс НБУ на 8 травня

Гривня різко підскочила в ціні. Курс НБУ на 8 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 8-11 травня, на 12,95 коп. до 26,8283 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 7 травня, на 1,97% до 26,9578 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 6 травня на 5,76 коп. до 27,1206 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,48 коп. до 26,7861 UAH/USD.

А з 27 по 30 квітня Національний Банк України на міжбанківському валютному ринку купив валюти в 4 рази більше на загальну суму – до 115,5 млн доларів.

Також експерти банківської сфери прогнозують, що в травні можуть бути коливання на валютному ринку. Це пов'язано з глобальною кризою через пандемію коронавіруса.

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