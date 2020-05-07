підписатися на розсилку
26.7 27.05
28.7 29.3
˟
07 травня 2020, четвер, 12:14 10 Інфографіка
Суспільство 2020-05-07T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Поки в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу, в Києві їх кількість за добу становить 24 людини. Про це сьогодні, 7 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус збільшилась на 24 особи. Серед них - 5 медиків. Один випадок - на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 осіб", - сказав Кличко.

Так, серед хворих: 11 жінок у віці від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 30 до 64 років. І два хлопчики - 12 і 13 років. В лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Всього від коронавірусу вилікувались в столиці 110 осіб. Хочу зазначити, що кількість підтверджених випадків протягом останнього тижня - хвилеподібна", - наголосив Віталій Кличко.

Зазначимо, що за минулу добу, 5 травня, кількість нових випадків коронавірусу в Києві становила 68 осіб.

Карта поширення коронавіруса в Києві. Фото: КМДАКарта поширення коронавірусу в Києві. Фото: КМДА

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків (487 за минулу добу).

Тим часом в Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину.

Більше новин про: Карантин Коронавірус Епідемія коронавірусу коронавірус в Києві

Зараз в Польщі перебуває близько 1 млн українців, ...
В Україні закрито 88 ринків через незабезпечення у...
В Україні другий день поспіль збільшується кількіс...
У Києві продовжує зростати кількість нових випадкі...
В Україні другий день поспіль збільшується кількість нових випадків коронавірусу
В Україні 57-й день карантину. Скільки ще діятимуть обмеження
Новини
Зі Свято-Покровського Голосіївського монастиря зняли карантин 13:55
Як у Києві утилізують медичні відходи 13:51
Підвищення вартості навчання у вузах, яке підтримує заступник міністра Стадний, не поліпшить якість освіти, – ЗМІ 13:48
Ісландія заявила про перемогу над коронавірусом. 97% інфікованих в країні вже одужали 13:04
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список 12:55
більше новин
У Києві відкрилися 10 продуктових ринків: список 12:55
"Слуги народу" просять КС розтлумачити, що таке "гідні умови життя" людини 22:49
В СБУ повідомили, скільки українців перебувають у полоні бойовиків в ОРДЛО 23:19
Корупція в "Укроборонпромі": суд обрав Жукову запобіжний захід із заставою 5 мільйонів 23:52
У Дніпрі поновлюється рух громадського транспорту з 12 травня 22:08
більше новин
Додаток "Дія" порушує право на захист персональних даних та приватність комунікацій, - правозахисник 11:10 Думка
Зеленський хоче, щоб СБУ захищала мораль, духовність і культуру суспільства 19:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
Заборона громадян виїжджати за кордон суперечить твердженням про європейський курс України, - правозахисник 10:10 Думка
Банкова похвалилася, що Зеленський використовує гумор як зброю у міжнародній дипломатії 12:35
більше новин
Великобританія стала першою країною Європи, де від Covid-19 загинули понад 30 тис. осіб.
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok