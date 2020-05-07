У Києві майже втричі зменшилася кількість нових випадків коронавірусу

Поки в Україні зростає кількість нових випадків коронавірусу, в Києві їх кількість за добу становить 24 людини. Про це сьогодні, 7 травня, під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Кількість киян, у яких за минулу добу лабораторно підтвердили захворювання коронавірус збільшилась на 24 особи. Серед них - 5 медиків. Один випадок - на жаль, летальний. На сьогодні в столиці вже 1675 підтверджених випадків захворювання COVID-19. Померли в місті від цієї хвороби 29 осіб", - сказав Кличко.

Так, серед хворих: 11 жінок у віці від 26 до 63 років та 11 чоловіків віком від 30 до 64 років. І два хлопчики - 12 і 13 років. В лікарні столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

"За минулу добу в Києві одужали 11 осіб. Всього від коронавірусу вилікувались в столиці 110 осіб. Хочу зазначити, що кількість підтверджених випадків протягом останнього тижня - хвилеподібна", - наголосив Віталій Кличко.

Зазначимо, що за минулу добу, 5 травня, кількість нових випадків коронавірусу в Києві становила 68 осіб.

Карта поширення коронавірусу в Києві. Фото: КМДА

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, за даними ЦОЗ, станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 507 нових випадків (487 за минулу добу).

Тим часом в Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину.