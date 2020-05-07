За добу з Канади, Індії та Норвегії спецрейсами додому повернулися понад 450 українців

Державна прикордонна служба оформила спецрейси з Канади, Норвегії та Індії у 56-й день карантину в Україні.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства, передають Українські Новини.

"За минулу добу в пункті пропуску "Бориспіль" оформили на приліт понад 470 пасажирів, які прибули трьома евакуаційними рейсами", - сказано в ньому.

Наголошується, що літаками з Торонто (Канада), Осло (Норвегія) і Гоа (Індія) в Україну прибули переважно українці.

Крім звичних контрольних процедур, прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" здійснили температурний скринінг пасажирів та опитування про стан здоров'я.

Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла або скаргами на наявність симптомів захворювання ГРВІ.

Всі, хто прилетів зазначеними рейсами, крім однієї людини, вибрали передбачений карантин із застосуванням програми "Дій вдома".

Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи вирушили на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами.

Один пасажир рейсу з Гоа вирішив відправитися на карантин в обсерватор.

В загальному пасажиропотік на державному кордоні залишається досить низьким.

За минулу добу співробітники Держприкордонслужби оформили на в'їзд і виїзд менше 13 тис. чоловік.

Як повідомляли Українські Новини, 350 українців повернулися додому з Єгипту та ОАЕ.

Раніше за добу в Україну спецрейсами повернулися понад 550 осіб.