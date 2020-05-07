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07 травня 2020, четвер, 12:11 12
Суспільство 2020-05-07T14:00:03+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ пояснив, звідки взялася нова спалах коронавіруса в Києво-Печерській Лаврі

Глава МОЗ пояснив, звідки взялася нова спалах коронавіруса в Києво-Печерській Лаврі

Ольга Фандорина
Києво-Печерська лавра, коронавірус в Києві, Коронавірус в Києво-Печерській лаврі, Коронавірус у монахів
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Києво-Печерська лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Спалах коронавіруса в Києво-Печерській лаврі, де виявили 17 нових хворих, що сталася після перевірки священнослужителів, які вийшли з самоізоляції. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо ми говоримо про Києво-Печерську лавру, то ми повинні говорити, що на сьогоднішній день є 17 нових випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. Всі ці люди були контактними з пацієнтами, які захворіли дві-три тижні тому, вони перебували на самоізоляції і на виході із самоізоляції їм було зроблено ПЛР-тестування, у 17 осіб виявили позитивний тест", - повідомив міністр.

Він зазначив, що місцеві влади мають повноваження для того, щоб посилити карантинні заходи на території Києво-Печерського заповідника.

"В органи місцевого самоврядування є відповідні повноваження щодо посилення карантинних заходів локально на території того чи іншого закладу, в даному випадку - на території заповідника: все це буде встановлено у відповідності з рішенням органів місцевої влади, буде зроблено відповідне подання від санітарного лікаря міста Києва", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків).

Також з 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У Моз розповіли про послаблення

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