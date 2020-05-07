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07 мая 2020, четверг, 11:33 156
Европа 2020-05-07T12:15:02+03:00
Українські Новини
Помощник Папы Римского болен коронавирусом

Помощник Папы Римского болен коронавирусом

Елизавета Кесельман
Ватикан, Папа Римский, Коронавирус у чиновника
Папа Римский. Фото: Lucipost
Папа Римский. Фото: Lucipost

Коронавирусом заразились многие чиновнки из-за контакта с представителями разных стран. Ранее коронавирус обнаружили у вице-премьера Испании. Тем временем, коронавирусную инфекцию лабораторно подтвердили у помощника Папы Римского Франциска. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что с начала марта помощник Папы работает удаленно и сейчас находится под наблюдением врачей на самоизоляции. Сейчас уже 12 человек в Ватикане заразились коронавирусом.

В частности, 83-летний Папа Римский дважды проходил тестирование на коронавирус, и оба раза тесты дали отрицательный результат.

Как сообщили в пресс-службе Ватикана в прошлом месяце, его дистанцируют от всех, кто может быть заражен коронавирусом, он принимает пищу в своих личных комнатах и использует дезинфицирующее средство для рук до и после встречи с гостями.

Как сообщали Українські Новини, ранее Папа Римский провел воскресную службу в режиме онлайн-трансляции из-за коронавируса.

Также президент Владимир Зеленский просил Папу Римского помочь в освобождении пленных украинцев.

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