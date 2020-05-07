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  • У США застрелили лікаря, який був близький до важливих висновків щодо коронавірусу
07 травня 2020, четвер, 10:30 8
Світ 2020-05-07T12:15:03+03:00
Українські Новини
У США застрелили лікаря, який був близький до важливих висновків щодо коронавірусу

У США застрелили лікаря, який був близький до важливих висновків щодо коронавірусу

Елизавета Кесельман
США, Коронавірус, Вбивство лікаря, Дослідження США
Лікар. Фото: pixabay
Лікар. Фото: pixabay

Після того, як Сполучені штати заявили, що мають докази того, що коронавірус поширився в лабораторії Уханя, в країні застрелили доктора Піттсбурзького університету, який готувався найближчим часом зробити важливі висновки пов'язані з коронавірусом. Про це передає The Washington Post.

Доктор Піттсбурзького університету Бінг Лю володів даними, що стосуються клітинних механізмів патогена і клітинної основи ускладнень у хворих коронавірусом.

Бінг Лю був застрелений у себе ж удома. На його тілі виявили поранення в голову, шию і кінцівки. В 100 метрах від його будинку поліція знайшла ймовірного стрільця (46-річний Хао Гу) — він застрелився в автомобілі.

Детективи встановлюють причини події і мотиви вбивці. Також перевіряється зв'язок вбивства з дослідженнями коронавіруса. В університеті заявили, що докладуть максимум зусиль, щоб закінчити дослідження Лю.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Китаї помер лікар, який одним з перших попереджав про коронавирусе і був за це репресований.

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