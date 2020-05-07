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07 травня 2020, четвер, 10:58 5
Суспільство 2020-05-07T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину

В Україні закрито 88 ринків через незабезпечення умов карантину

Валерия Драгомирова
Карантин, Коронавірус
Ринок. Фото: pixabay
Ринок. Фото: pixabay

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів констатує, що у зв'язку з неналежною підготовкою до роботи в умовах карантину 88 продовольчих ринків в Україні закриті.

Про це йдеться в повідомленні відомства, передають Українські Новини.

"Через неналежну підготовку до роботи в умовах карантину 83 агропродовольчих ринки самостійно припинили свою діяльність (у тому числі 32 агропродовольчих ринки в Києві) і 5 ринків закриті за рішенням органів місцевої влади", - сказано в ньому.

З 1 по 5 травня за результатами проведених заходів державного нагляду за порушення вимог протиепідемічних заходів фахівці територіальних органів Держпродспоживслужби видали 299 приписів, склали 28 протоколів, у 152 випадках з цього питання інформувалися органи місцевої влади, в 158 випадках проінформовано органи Національної поліції для вжиття відповідних заходів.


Зазначається, що станом на 5 травня кількість діючих ринків становить 496, на них протягом усього часу роботи постійно присутні відповідальні фахівці Держпродспоживслужби.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.

Кабмін продовжив карантин до 22 травня з попереднім пом'якшенням обмежень з 11 травня.

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