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07 травня 2020, четвер, 10:44 8
Медицина 2020-05-07T11:00:01+03:00
Українські Новини
Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020, - Степанов

Кабмін затвердив перелік ліків для закупівель за рахунок держбюджету-2020, - Степанов

Елена Новикова
МОЗ, Кабмін, ліки, Медичні закупівлі України
Таблетки. Фото: pixabay
Таблетки. Фото: pixabay

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляє, що Кабінет Міністрів затвердив перелік лікарських засобів, які закуповуватимуться за рахунок державного бюджету на 2020 рік, в той час, як в лютому держпідприємство "Медичні закупівлі України" початок закупівлю ліків за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров'я.

Про це він повідомив в ході брифінгу, передають Українські Новини.

"Те, що стосується лікарських засобів, які повинні закуповуватися в 2020 році. Є відповідний рядок у державному бюджеті щодо закупівлі цих ліків. Вчора на засіданні уряду був затверджений перелік цих ліків, які ми будемо закуповувати", - сказав він.

Степанов зазначив, що закупівлі будуть проводитися за допомогою міжнародних організацій і державного підприємства "Медичні закупівлі України".

За словами міністра, в поточному році також поставляються ліки, закуплені за кошти державних бюджетів 2018 і 2019 років.

У той же час у ЗМІ з'явилася інформація, що міністерство не забезпечує необхідними ліками хворих з рідкісними і онкологічними захворюваннями.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я 100 млн гривень із фонду боротьби з коронавірусом на закупівлю апаратів штучної вентиляції легенів.

Раніше для медиків, які працюють з COVID-19, Моз закупив понад 71 тис. костюмів біозахисту.

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