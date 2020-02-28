В Украине начали закупку лекарств по бюджетным программам

Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" начало закупку лекарств по бюджетным программам Министерства здравоохранения, которое хочет в 20 раз поднять штрафы за продажу лекарств без рецептов.

Об этом говорится в сообщении Минздрава, передают Українські Новини.

"Сегодня был подписан указ Министерства здравоохранения, которым к ГП "Медицинские закупки Украины" передаются 14 из 38 направлений закупок лекарственных средств и медицинских товаров. Ранее эту функцию выполняли специализированные организации, которые совершали закупки Минздрава Украины с 2015 года", - написано в сообщении.

Согласно сообщению, теперь госпредприятие будет реализовывать полный цикл закупок препаратов и медицинских изделий.

Предприятие будет проводить закупки медикаментов для людей, больных онкологией, гемофилией, сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями, идиопатической дистонией, бесплодием, рассеянным склерозом, ДЦП, а также реактивы для скрининга новорожденных, препараты для неотложной медицинской помощи при кровотечениях и медикаменты для антиретровирусной терапии и другие.

Также в сообщении говорится, что сотрудничество с "Медицинскими закупками Украины" позволит Минздраву более эффективно снабжать пациентов медикаментами: теперь длительность закупки, в зависимости от процедуры, будет составлять 1 - 2,5 месяца.

Как сообщали Українські Новини, каждая десятая упаковка лекарств в Украине - подделка.

В Украине существует Национальный перечень лекарств, который в больницах также должен выдаваться за государственный средства.

Ранее аптеки получили 887 млн гривен компенсации по программе "Доступные лекарства" в 2019 году.