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07 травня 2020, четвер, 08:30 27
Політика 2020-05-07T11:00:03+03:00
Українські Новини
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків, ще трьох поранили

На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків, ще трьох поранили

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли на Донбасі
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news
ООС. Фото: facebook.com/pressjfo.news

Вчора, 6 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Відзначається, що переважна більшість обстрілу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Вночі супротивник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки, а ввечері застосував тут підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці з станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках недалеко від населеного пункту Попасна.

"Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і поранили ще трьох", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики влаштували провокації і втратили двох "бійців".

Раніше на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ.

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