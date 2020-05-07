На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків, ще трьох поранили

Вчора, 6 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі, бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один український військовий. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Відзначається, що переважна більшість обстрілу зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

Вночі супротивник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наших військовослужбовців біля Авдіївки, а ввечері застосував тут підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", російські найманці з станкових протитанкових гранатометів вели вогонь по наших захисниках недалеко від населеного пункту Попасна.

"Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення ... За даними розвідки, 6 травня українські військовослужбовці знищили двох російських окупантів і поранили ще трьох", - йдеться в повідомленні.

З початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики влаштували провокації і втратили двох "бійців".

Раніше на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ.