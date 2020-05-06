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06 травня 2020, середа, 23:23 6
Економіка 2020-05-06T23:45:01+03:00
Українські Новини
Рахункова палата знайшла недоліків і порушень на 50 млрд грн

Рахункова палата знайшла недоліків і порушень на 50 млрд грн

Ольга Фандорина
Рахункова палата, порушення, Кошти
Рахункова палата. Фото: stockworld.com.ua
Рахункова палата. Фото: stockworld.com.ua

В 2019 році Рахункова палата провела перевірки 602 об'єктів і виявила там порушень та недоліків на загальну суму майже 50 млрд грн. Про це заявив глава Рахункової палати Валерій Пацкан, передає прес-служба відомства в середу, 6 травня.

"За минулий рік ми перевірили 602 об'єктів. Обсяг перевірених засобів під час аудитів - понад 763 млрд грн. Починаючи з 2010 року - це найбільший показник. Ми підготували і затвердили 77 звітів. Сума порушень, яку встановили наші аудитори в 2019 році, у 2,9 рази перевищує ту, яка була виявлена в 2018 році. Якщо в 2018 році ми встановили 17 млрд грн, то в 2019 - 49,76 млрд грн ", - інформував Пацкан.

Глава Рахункової палати додав, що 65% виявлених порушень (понад 32,1 млрд грн) - порушення бюджетного законодавства, майже 30% (14,7 млрд грн) - неефективне управління коштами та їх неефективне використання, ще 6% (майже 3 млрд грн) - порушення і недоліки при адмініструванні дохідної частини державного бюджету.

За результатами проведених протягом року контрольних заходів у вигляді аналізів встановлено недоліків, а також недонадходжень до державного бюджету на загальну суму майже 38,8 млрд грн.

Пацкан також зазначив, що з рекомендацій, наданих Рахунковою палатою у 2018 і 2019 роках за результатами аудитів, до кінця 2019 роки повністю або частково виконано 75,6%. Попередній показник був на рівні 62%.

Як повідомляли Українські Новини, систему пенсійного і соціального страхування в 2020 можуть змінити: Рахункова палата має подати пропозиції.

Також міністерство культури не сформувало Державний реєстр національного культурного надбання і не створило електронний ресурс культурної спадщини, що містить ознаки службової недбалості посадових осіб.

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