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  • У зв'язку з карантином "Чілдрен Кінофест" можна переглянути онлайн. Переможець найкращої короткометражки отримає 20 тисяч гривень
06 травня 2020, середа, 17:12 8
Афіша 2020-05-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
У зв'язку з карантином "Чілдрен Кінофест" можна переглянути онлайн. Переможець найкращої короткометражки отрим

У зв'язку з карантином "Чілдрен Кінофест" можна переглянути онлайн. Переможець найкращої короткометражки отримає 20 тисяч гривень

Ирина Николенко
Фільми, кінопремія, Кінофільми, ЧілдренКінофест
"Чілдрен Кінофест" 2020. Фото: childrenkinofest.com

У зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні через коронавірус, який продовжили до 22 травня, VII Фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків "Чілдрен Кінофест" можна буде переглянути в режимі онлайн. Про це повідомило керівництво фестивалю на офіційному сайті, передають Українські Новини.

"Чілдрен Кінофест" в цьому році відбудеться з 29 травня по 7 червня. Подивитися фільми можна буде безкоштовно в режимі онлайн. Конкурсна програма триватиме упродовж 7 днів. "Фільм-ретроспектива і роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять в позаконкурсну програму, будуть доступні для перегляду як спецзаходу за розкладом – упродовж одного дня", – повідомляється на сайті.

Детальну програму фестивалю опублікують в середині травня. Що стосується конкурсної програми, до неї увійдуть фільми для дітей від 4 років. Їх відбирала команда "Чілдрен Кінофест" на найбільших європейських кінопереглядах для дітей і підлітків. Також для дітей транслюватимуть фільми про історію кінематографа. Детальна програма фестивалю з'явиться в середині травня.

Також під час фестивалю відбудеться конкурс дитячих короткометражних фільмів. Переможця обиратимуть журі: продюсерка і директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, головний герой серіалу «Перші ластівки» – актор Максим Самчик, аніматор Олег Маламуж, а також автор стрічки-переможця попереднього "Чілдрен Кінофесту" – "Викрадена принцеса".

Крім журі, можливість вибрати фільм випаде і глядачам, тільки в номінації "Приз глядацьких симпатій", переможець отримає приз у сумі 10 тисяч гривень. А кращий український дитячий фільм – диплом і винагороду в розмірі 20 тисяч гривень.

Всього на участь у конкурсі було подано понад 220 заявок з усієї України. З усіх учасників оберуть 5 фіналістів у двох категоріях – від 7 до 10 років та від 11 до 14 років. Найбільше заявок надійшло з Київської, Харківської, Дніпропетровської та Львівської областей. Імена фіналістів оголосять 19 травня.

Подивитися "Чілдрен Кінофест" можна буде на офіційному сайті фестивалю. Обов'язкова попередня реєстрація на сайті.

Раніше Українські Новини повідомляли, почесним послом на фестивалі "Чілдрен Кінофест" стане фронтмен гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

Також, під час карантину можна безкоштовно подивитися 10 документальних фільмів для дітей.

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