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06 травня 2020, середа, 17:26 6 Документ
Суспільство 2020-05-06T17:45:02+03:00
Українські Новини
Дистанція, дезінфекція та термометрія. Для готелів розробили правила роботи під час пандемії COVID-19

Дистанція, дезінфекція та термометрія. Для готелів розробили правила роботи під час пандемії COVID-19

Елена Новикова
Карантин, Турбаза, готель, Олександр Лієв, Карантин в Україні, Пансіонат, Асоціація Індустріх Гостинності
Готельний номер. Фото: pixabay
Готельний номер. Фото: pixabay

Асоціація Індустрії Гостинності (АІГУ) у співпраці з Ukrainian Association of Medical Tourism розробила свій варіант правил для безпечної роботи готелів, пансіонатів, санаторіїв, туристичних баз та клінічних санаторіїв під час пандемії коронавірусу, в той час, як COVID-19 в Україні зафіксували у 13 184 осіб.

Про це повідомив повідомив глава АІГУ Олександр Лієв на своїй сторінці в Facebook.

Так, повідомляється, що правила розроблені з урахуванням практичного досвіду членів асоціації, які є власниками закладів розміщення. Також, за словами Лієва, були враховані вимоги Міністерства охорони здоров'я України, Головного санітарного лікаря України та нормативні акти КМУ щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19.

"Крім того, ми намагалися врахувати досвід і кращі практики країн, які вважають туристичну галузь пріоритетом розвитку", - додав глава АІГУ.

Серед основних вимог постійна дезінфекція, безпечна відстань, а також індивідуальний захист і дотримання основних правил безпеки.

Рекомендації для роботи готелів. Сторінка 1. Фото: Facebook/Олександр ЛієвРекомендації для роботи готелів. Сторінка 1. Фото: Facebook/Олександр Лієв

Рекомендації для роботи готелів. Сторінка 2. Фото: Facebook/Олександр ЛієвРекомендації для роботи готелів. Сторінка 2. Фото: Facebook/Олександр Лієв

Рекомендації для роботи готелів. Сторінка 3. Фото: Facebook/Олександр ЛієвРекомендації для роботи готелів. Сторінка 3. Фото: Facebook/Олександр Лієв

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня.

Також МОЗ оприлюднив проекти рекомендацій для підприємств, яким дозволено працювати з 11 травня.

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