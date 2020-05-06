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06 травня 2020, середа, 15:34 19
Кабмін 2020-05-06T17:45:03+03:00
Українські Новини
Шмигаль хоче побудувати аеропорт Мукачево

Шмигаль хоче побудувати аеропорт Мукачево

Ярина Вацяк
Мінінфраструктури, Денис Шмигаль, будівництво аеропорту, аеропорт Мукачево
Літак. Фото: Pixabay
Літак. Фото: Pixabay

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури розглянути можливість будівництва аеропорту в Мукачеві (Закарпатська область) після того, як в 2019 році планували побудувати новий аеропорт в селищі Солоне Дніпропетровської області.

Відповідне рішення було внесено до протоколу засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Є пропозиція, що стосується внесення протокольного рішення з метою розвитку авіаційної інфраструктури в Закарпатському регіоні з можливістю будівництва нового аеропорту в Мукачеві", - звернувся міністр інфраструктури Владислав Криклій до Шмыгалю.

Також він попросив доручити міністерству відпрацювати питання реалізації проекту з проектування й будівництва аеропорту "Мукачево".

Шмигаль вніс це рішення в протокол і підтвердив доручення.

При цьому Мінінфраструктури спільно з Міністерством фінансів і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має підготувати відповідні зміни в державну цільову програму розвитку аеропортів до 2023 року.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області. За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, будівництво аеропорту мало початися в 2019 році.

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