Шмигаль хоче побудувати аеропорт Мукачево

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури розглянути можливість будівництва аеропорту в Мукачеві (Закарпатська область) після того, як в 2019 році планували побудувати новий аеропорт в селищі Солоне Дніпропетровської області.

Відповідне рішення було внесено до протоколу засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Є пропозиція, що стосується внесення протокольного рішення з метою розвитку авіаційної інфраструктури в Закарпатському регіоні з можливістю будівництва нового аеропорту в Мукачеві", - звернувся міністр інфраструктури Владислав Криклій до Шмыгалю.

Також він попросив доручити міністерству відпрацювати питання реалізації проекту з проектування й будівництва аеропорту "Мукачево".

Шмигаль вніс це рішення в протокол і підтвердив доручення.

При цьому Мінінфраструктури спільно з Міністерством фінансів і Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має підготувати відповідні зміни в державну цільову програму розвитку аеропортів до 2023 року.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2019 Кабінет Міністрів відмовився від намірів щодо будівництва нового аеропорту "Придніпров'я" у Дніпропетровській області. За словами колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, будівництво аеропорту мало початися в 2019 році.