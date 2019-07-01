Аэропорт в Днепре еще не начали реконструировать, хотя Кабмин выделил деньги

Кабинет министров Украины на своем заседании принял Постановление № 536 от 19.06.2019 р. о пересмотре Порядка использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете на проектирование и строительство аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области. Речь идет о перенаправлении 200 млн. грн. с активно промотировавшегося прошлой властью проекта строительства аэропорта с нуля в пос. Соленое, на более дешевый и быстрее реализуемый проект реконструкции действующего Международного аэропорта "Днепр".

Изменения в документ были внесены согласно части седьмой статьи 20 Бюджетного кодекса Украины. Перенаправленные правительством средства предназначены для осуществления мероприятий по обеспечению проектирования и строительства "аэродромного комплекса на территории аэродрома в г. Днепре". В том числе: проведение экспертизы проектно-сметной документации; разработка проектной документации (технико-экономического обоснования, проекта, рабочей документации) и инвестиционного проекта; подготовку территории строительства и др.

В то же время, источники Украинских Новин в Днипре сообщают о том, что фактически бюджетные средства еще не выделены, и соответственно, не начато их освоение и выполнение соответствующих проектных и строительных работ.

Как сообщалось ранее, мэр Днипра Борис Филатов сообщил, что Президент Украины Владимир Зеленский в курсе проблем горожан, связанных с отсутствием нормального воздушного сообщения этого крупнейшего мегаполиса с остальным миром, и занимается их решением. "Только что позвонили из АП (Администрации Президента). От Владимира Александровича (Зеленского) и по его поручению. Там уже знают об обращении депутатов горсовета касаемо аэропорта. И уже вплотную им занимаются. Скоро будут хорошие новости", - написал он.

9 апреля, на встрече с журналистами, находясь с рабочим визитом в Днепропетровской области Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что место размещения нового современного международного аэропорта в Днипре должны определить горожане - его будущие пассажиры, а также специалисты. А правительство поддержит позицию горожан и специалистов.

Ранее в ответе КМУ на информационный запрос Українських Новин подтвердили принятие решения. "Принято постановление… поручено Мининфраструктуры совместно с Секретариатом КМУ доработать ее в трехдневный срок с учетом результатов обсуждения", - говорится в ответе.

В прошлом году жители Днепра зарегистрировали петицию на веб-сайте Президента Украины Петра Порошенко с просьбой с профинансировать из государственного бюджета строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП), которая набрала необходимые 25 тыс. голосов. Реакция центральной власти на обращение территориальной громады была формальной, на состоявшихся весной текущего года президентских выборах Порошенко набрал в регионе менее 11 % голосов избирателей.

Напомним, что проект реконструкции действующего аэропорта в Днипре планируется реализовать в формате частно-государственного партнерства: государственные инвестиции в аэродром, используемый для гражданской и военной авиации, частные – в инфраструктуру. Готовность предоставить 60 млн долларов на обустройство нового современного аэровокзального комплекса выразил Александр Ярославский, президент и владелец группы DCH, частный инвестор и оператор строительства Международного аэропорта "Харьков". Он неоднократно заявлял о готовности построить силами своих компаний новые терминалы в Днипре, если государство финансово обеспечит строительство новой взлетно-посадочной полосы.

Действующий аэропорт Днепра ведет историю с 1943 г., находится в неудовлетворительном состоянии и не соответствует техническим требованиям в плане безопасности полетов и комфорта пассажиров. Воздушное сообщение мегаполиса с другими украинскими городами и зарубежьем почти полностью прекращено.