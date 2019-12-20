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20 декабря 2019, пятница, 11:19 1393
Транспорт 2019-12-20T11:30:01+02:00
Українські Новини
Кабмин передумал строить аэропорт Омеляна

Кабмин передумал строить аэропорт Омеляна

Елена Литвин
строительство аэропорта, Аэропорт Днипра, Приднепровье, Владимир Омелян

Кабинет Министров отказался от намерений по строительству нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1010 от 4 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин отменил постановление от 19 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области".

Также правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных госбюджетом для проектирования и строительства аэродрома аэропорта "Днепропетровск".

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров перераспределил 200 млн гривен Государственному агентству инфраструктурных проектов на проектирование и строительство нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривал выделение 200 млн гривен на строительство нового аэропорта в поселке Соленое Днепропетровской области.

По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, строительство аэропорта должно было начаться в 2019 году.

Больше новостей о: строительство аэропорта Аэропорт Днипра Приднепровье Владимир Омелян

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