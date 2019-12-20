Кабмин передумал строить аэропорт Омеляна

Кабинет Министров отказался от намерений по строительству нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

Об этом говорится в постановлении правительства № 1010 от 4 декабря, передают Українськi Новини.

Согласно ему, Кабмин отменил постановление от 19 июня 2019 года "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования и строительства аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области".

Также правительство утвердило порядок использования средств, предусмотренных госбюджетом для проектирования и строительства аэродрома аэропорта "Днепропетровск".

Как сообщали Українськi Новини, в апреле Кабинет Министров перераспределил 200 млн гривен Государственному агентству инфраструктурных проектов на проектирование и строительство нового аэропорта "Приднепровье" в Днепропетровской области.

Государственный бюджет на 2019 год предусматривал выделение 200 млн гривен на строительство нового аэропорта в поселке Соленое Днепропетровской области.

По словам бывшего министра инфраструктуры Владимира Омеляна, строительство аэропорта должно было начаться в 2019 году.