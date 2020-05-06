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06 травня 2020, середа, 15:29 21
Силові структури 2020-05-06T17:30:03+03:00
Українські Новини
Ексчиновника РНБО підозрюють у розтраті 0,5 млн гривень бюджетних коштів

Ексчиновника РНБО підозрюють у розтраті 0,5 млн гривень бюджетних коштів

Кира Молчанова
СНБО, Розтрата державних грошових коштів, ДБР, Розтрата держкоштів, Розтрата
Емблема ДБР, Фото: сайт Президента України
Емблема ДБР, Фото: сайт Президента України

Після того, як стала відома заробітна плата нинішнього глави РНБО та його заступників, Державне бюро розслідувань повідомило колишньому чиновнику Ради національної безпеки і оборони про підозру у розтраті 0,5 млн гривень бюджетних коштів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства, передають Українські Новини.

"Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, повідомили про підозру колишнього керівника Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України. Екс-чиновник підозрюється в розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великому розмірі та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 2, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - сказано в ньому.

За попередньою інформацією, підозрюваний здійснював зайве нарахування заробітної плати окремим працівникам Центру, що призвело до розтрати бюджетних коштів в сумі понад 513 тис. гривень.

"Також від одного з працівників Центру отримав на свій картковий рахунок грошові кошти в сумі 10 000 гривень, як їм певну частку коштів від нарахованої йому незаконної заробітної плати у грудні 2018 року", - сказано в повідомленні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює військова прокуратура Центрального регіону України, оперативне супроводження - департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

У разі доведення провини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляли Українські Новини, колишній перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський підозрюється у зловживанні службовим становищем та декларування недостовірної інформації.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про підозру керівництву ТОВ "Оптимумспецдеталь" в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

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