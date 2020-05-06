Шмигаль запевняє у продовженні медреформи

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє продовження медичної реформи після того, як заявив, що уряд не скасовує медреформу, але має намір у 2-му півріччі розглянути питання про її модифікування.

Про це він повідомив під час засідання уряду в середу, передають Українські Новини.

"Ми говоримо про продовження реалізації в повному обсязі медичної реформи з корективами, які вніс сьогодні коронавірус... Ми не хочемо втрачати жодного лікаря. Сьогодні кожен лікар важливий", - сказав прем'єр-міністр.

За його словами, медреформа має дати результат, який принесе поліпшення в роботі медперсоналу і якісний результат для пацієнтів.

Також Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я Максиму Степанову підготувати доповідь про зміни в реформу без її зупинки і представити цей звіт на одному із засідань уряду.

Як повідомляли Українські Новини, колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського по зміні її медичної реформи - це крок у минуле.