Сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня

У Франції, де раніше парламент відмовився від ослаблення карантину з 11 травня, сенат підтримав продовження режиму надзвичайного стану до 24 липня. Про це передає Le Figaro.

Наголошується, що сенат Франції проголосував за законопроект про продовження до 10 липня надзвичайного стану з-за ситуації з коронавірусом.

зокрема, його підтримали 240 депутатів, "проти" висловилися 25 членів парламенту. Ще 80 утрималися від голосування.

Очікується, що текст документа розглянуть на комітеті у середу на Національному зборах. Остаточно законопроект повинні затвердити до вихідних.

Відзначається також, що початковий проект закону передбачав продовження положення до 24 липня.

Проектом закону передбачаються нові обмежувальні заходи, такі як обов'язковий карантин після прибуття до Франції, а також введення так званої "інформаційної системи" для відстеження пацієнтів, хворих коронавірусом, і їх контактів.

Як повідомляли Українські Новини, Франція заявляла, що не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону.