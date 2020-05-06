підписатися на розсилку
26.75 27.15
28.85 29.5
˟
06 травня 2020, середа, 13:33 6
Європа 2020-05-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
Сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня

Сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня

Елизавета Кесельман
Франція, Посилення карантину, карантин у Франції
Франція. Фото: pixabay
Франція. Фото: pixabay

У Франції, де раніше парламент відмовився від ослаблення карантину з 11 травня, сенат підтримав продовження режиму надзвичайного стану до 24 липня. Про це передає Le Figaro.

Наголошується, що сенат Франції проголосував за законопроект про продовження до 10 липня надзвичайного стану з-за ситуації з коронавірусом.

зокрема, його підтримали 240 депутатів, "проти" висловилися 25 членів парламенту. Ще 80 утрималися від голосування.

Очікується, що текст документа розглянуть на комітеті у середу на Національному зборах. Остаточно законопроект повинні затвердити до вихідних.

Відзначається також, що початковий проект закону передбачав продовження положення до 24 липня.

Проектом закону передбачаються нові обмежувальні заходи, такі як обов'язковий карантин після прибуття до Франції, а також введення так званої "інформаційної системи" для відстеження пацієнтів, хворих коронавірусом, і їх контактів.

Як повідомляли Українські Новини, Франція заявляла, що не буде відправляти на самоізоляцію прибулих з-за кордону.

Більше новин про: Франція Посилення карантину карантин у Франції

Після триденного скорочення кількість нових випадків коронавірусу різко збільшилася
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС
Новини
З початку року на журналістів нападали 26 разів, найбільше - на карантині, - НСЖУ 13:59
Британія виходитиме з карантину в три етапи 13:55
На ексгенпрокурора Рябошапку відкрили кримінальну справу 13:38
Сенат Франції підтримує продовження надзвичайного стану до 10 липня 13:33
Авіасполучення України з іншими країнами влітку не відновиться, — МЗС 13:15
більше новин
Пропозиція Бахматюка по врегулюванню питання заборгованості банків вигідна для держави, - Фонд гарантування вкладів 09:29 Документ
"Філіп Морріс" готова збільшити інвестиції в Україну, якщо держава не погіршить бізнес-клімат 18:38
В.о. керівника Національного інституту раку заявив про нові погрози та медійні атаки з боку осіб, причетних до злочинних схем у медзакладі 12:59
Вирішальні бої попереду, - бійців Азову привітали з шостою річницею 15:05
Інформаційну кампанію проти Криклія влаштували бенефіціари вантажоперевезень "Укрзалізниці", - Голобуцький 14:01
більше новин
Поліція закрила ресторан Тищенка "Велюр" 15:04
Кабмін продовжив карантин до 22 травня з пом'якшенням з 11 травня 14:23
В Україні хочуть підняти тарифи на електроенергію, хоча в Європі вона дешевшає 13:18
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи 18:29
"Епіцентр" заперечує роботу всіх відділів магазину під час карантину 21:20
більше новин
За добу у світі на коронавірус захворіли 80 тис. осіб. Дані 6 травня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok