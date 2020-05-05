Сенат Франции отклонил план выхода из режима изоляции 11 мая

Франция намерена смягчать карантин после 11 мая. Однако в понедельник, 4 мая, на заседании парламента сенат Франции отколнил правительственный план выхода из режима изоляции, который был введен в рамках борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Во время голосованиа в Сенате 89 членов верхней палаты высказались "против", 81 - "за", "воздержавшихся" было 174. Голосовавшие против были в основном социалисты и коммунисты. Воздержавшиеся - в основном от республиканцев.

Как передает ведомство, еще на прошлой неделе, во вторник, Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) поддержала план главы правительства.

По последним данным число смертельных случаев, зарегистрированных на территории Франции, достигло 25 210. Более 25,5 тысячи человек в настоящий момент находятся в госпиталях.

Как сообщали Українські Новини, власти заявили, что Франция не будет отправлять на самоизоляцию прибывших из-за границы.

Также Франция просит людей передвигаться на карантине на велосипедах. Для этого выделят 20 млн евро.