Гривня продовжує впевнено рости. Курс НБУ на 7 травня

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 7 травня, на 1,97% до 26,9578 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 травня, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок 5 травня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився у порівнянні з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

експерти прогнозують, що в травні на валютному ринку варто очікувати валютні коливання. Це пов'язано з тим, що в останньому місяці весни Україна повинна погасити зовнішні борги.

Україна заборгувала 1 мільярд доларів за випущені в 2015 році під державні гарантії США єврооблігації, а також в цьому місяці повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.