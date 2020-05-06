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06 травня 2020, середа, 13:03 15
Економіка 2020-05-06T14:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує впевнено рости. Курс НБУ на 7 травня

Гривня продовжує впевнено рости. Курс НБУ на 7 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 7 травня, на 1,97% до 26,9578 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 6 травня, на 0,57 коп. до 26,9775 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у вівторок 5 травня в обмінних пунктах київських банків курс продажу готівкового долара знизився у порівнянні з 4 травня на 1,27 коп. до 27,1975 UAH/USD.

експерти прогнозують, що в травні на валютному ринку варто очікувати валютні коливання. Це пов'язано з тим, що в останньому місяці весни Україна повинна погасити зовнішні борги.

Україна заборгувала 1 мільярд доларів за випущені в 2015 році під державні гарантії США єврооблігації, а також в цьому місяці повинна виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

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