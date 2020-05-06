1 військовий поранений внаслідок обстрілу в зоні ОСС в середу

Один український військовослужбовець поранений внаслідок обстрілів бойовиками позицій підрозділів Об'єднаних сил в середу, 6 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби штабу ООС, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 6 травня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції підрозділів Об’єднаних сил. Противник застосував автоматичні станкові гранатомети проти українських захисників населеного пункту Павлопіль. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав осколкове поранення", - сказано в ньому.

Наголошується, що воїн був оперативно доставлений у військово-медичний заклад, йому була надана медична допомога.

Згідно з повідомленням, дії бойовиків не залишилися без відповіді - українські військові дали гідну відсіч ворогові.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, 5 травня бойовики 15 раз обстріляли позиції підрозділів ООС, один український військовослужбовець поранений, один травмований.

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