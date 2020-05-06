Сенат Польщі відхилив проведення виборів президента поштою

У Польщі, де раніше пропонувалося провести вибори президента поштою, які призначені на 10 травня, верхня палата парламенту (Сенат) відхилила цю ідею 5 травня під час засідання. Про це передає DW.

Раніше правляча партія Польщі "Закон і справедливість" запропонувала провести голосування по пошті на травневих виборах президента. Сенат виступив проти, але Сейм може подолати вето верхньої палати парламенту.

Опозиція, яка займає більше половини місць у Сенаті, виступає за перенесення виборів. Серед іншого, опозиційні депутати допускають, що пошта не зможе доставити бюлетені усім 30 млн виборців вчасно. Законопроект передбачає можливість перенесення виборів на 17 або 23 травня.

За конституцією Польщі, Сенат має право відхилити будь-який законопроект, переданий Сеймом. Однак нижня палата може подолати вето Сенату абсолютною більшістю голосів. Більшість місць у Сеймі займає "Закон і справедливість". Голосування депутатів по документу очікується в найближчі дні.

Кандидатом від правлячої партії на президентських виборах виступає нинішній глава держави Анджей Дуда, він лідирує в опитуваннях громадської думки. Дуда займає пост президента Польщі з 2015 року.

Як повідомляли Українські Новини, у Польщі хочуть скасувати вибори президента і продовжити термін Дуди на 2 роки.