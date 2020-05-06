У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. У Києво-Печерській лаврі новий спалах

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу почала зростати, у Києві зафіксували 68 випадків коронавірусу за добу. Про це сьогодні, 6 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що за останню добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 68 осіб (за минулу добу 48), троє з них медики. Всього в Києві 1651 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Він зазначив, що за останню добу захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років, дівчинка 4 років, 45 чоловіків від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

З 68 нових випадків за останню добу 17 в Києво-Печерській лаврі.

Госпіталізовано ще 24 пацієнта, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Також за останню добу одужали 8 осіб, всього - 99. Померли від коронавірусу у столиці 28 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.

Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.

Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.

У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків).

Також з 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення