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06 травня 2020, середа, 12:12 16 Інфографіка
Суспільство 2020-05-06T13:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. У Києво-Печерській лаврі новий спалах

У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу. У Києво-Печерській лаврі новий спалах

Анна Рудык
Києво-Печерська лавра, Коронавірус, коронавірус в Україні, коронавірус в Києві
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу почала зростати, у Києві зафіксували 68 випадків коронавірусу за добу. Про це сьогодні, 6 травня, під час брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Так, він повідомив, що за останню добу кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу збільшилася на 68 осіб (за минулу добу 48), троє з них медики. Всього в Києві 1651 підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Він зазначив, що за останню добу захворіли: 21 жінка віком від 23 до 76 років, дівчинка 4 років, 45 чоловіків від 19 до 76 років і хлопчик, якому 5 років.

З 68 нових випадків за останню добу 17 в Києво-Печерській лаврі.

Госпіталізовано ще 24 пацієнта, інші знаходяться на самоізоляції, під контролем медиків.

Також за останню добу одужали 8 осіб, всього - 99. Померли від коронавірусу у столиці 28 осіб.

Як захиститися від коронавірусу:

  • Уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ. Мінімальна дистанція - 1,5 метра.
  • Не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа і рота.
  • Термічно обробляйте продукти. Не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і яйця.
  • У разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків).

Також з 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення

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