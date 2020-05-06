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06 травня 2020, середа, 11:52 6
Суспільство 2020-05-06T12:00:01+03:00
Українські Новини
В Житомирі закрили гуртожиток через спалах коронавірусу

В Житомирі закрили гуртожиток через спалах коронавірусу

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Коронавірус в гуртожитку
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

У Житомирі через спалах коронавірусу закрили гуртожиток. Про це в ефірі "112 Україна" заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко

Так, він повідомив, що в гуртожитку, що розташований на проспекті Миру, не виявили тяжкохворих.

"Ми зараз здійснюємо, встановлюємо всіх контактних, тому що не всі в гуртожитку там.... такими колами будемо перевіряти. В дійсності серед хворих тяжких немає", - сказав Віталій Бунечко.

Наголошується, що в приміщенні вже провели дезінфекцію.

В цілому в області зафіксували 455 випадків коронавірусу, при цьому з початку епідемії - 11 летальних випадків. Тільки за останню добу в області одужали шість осіб, а помер один чоловік - 89-річний чоловік, який перебував у важкому стані.

Бунечко додав, що після ослаблення карантину в області контролюватимуть громадський транспорт і дотримуватися жорстких обмежень, адже транспорт може бути осередком поширення коронавіруса.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 9:00 6 травня в Україні 13184 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 327 летальних, 2097 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 487 нових випадків (за минулу добу 366 нових випадків).

Також у ще одному київському гуртожитку знайшли коронавірус. У двох інших гуртожитках – понад 400 осіб на карантині.

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