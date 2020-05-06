З 11 травня в Україні зміняться умови карантину. У МОЗ розповіли про послаблення

Міністерство охорони здоров'я змінить умови карантину, який продовжили до 22 травня, в Україні з 11 травня. Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

Так, за його словами, буде вирішуватися прогулюватися в парках, зонах відпочинку, почнуть працювати установи роздрібненої торгівлі непродовольчими товарами, крім зон харчування та дитячих зон в ТРЦ.

"Починаючи з 11 травня ми змінюємо умови карантину на території країни. Яких змін це стосуватиметься? Ми робимо пом'якшення порівняно з тим, що у нас є на сьогодні", - заявив він.

За словами глави МОЗ, також почнуть працювати кафе на винос, літні майданчики і ресторани під відкритим небом.

Степанов додав, що на спортбазах дозволять тренування спортивних команд.

"Почнуть працювати салони краси. Але цей перелік може працювати виключно за умови дотримання карантину: дотримання дистанції, масочного режиму та інших заходів", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, в Київі кав'ярням дозволили працювати "на винос".

Також 29 квітня Кабінет Міністрів дозволив роботу продовольчих ринків за умови дотримання ними правил, розроблених Міністерством охорони здоров'я.