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06 травня 2020, середа, 11:11 9 Відео
Азія 2020-05-06T11:45:02+03:00
Українські Новини
У Пакистані знайшли оригінальний спосіб боротися з безробіттям, спровокованим коронавірусом

У Пакистані знайшли оригінальний спосіб боротися з безробіттям, спровокованим коронавірусом

Ірина Дорофейчук
Пакистан, безробіття, Економіка, Пандемія, Коронавірус, Імран Хан
Антикризова програма озеленення Пакистану Фото: khaleejtimes.com
Антикризова програма озеленення Пакистану Фото: khaleejtimes.com

Вимушений карантин позбавив постійної роботи мільйони людей по всьому світу. Як інформували Українські Новини, Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко прогнозує зростання безробіття в країні через спровоковану коронавірусом економічну кризу до до 9,4%.

Свій рецепт подолання хвилі непрацевлаштованих запропонував прем'єр Денис Шмигаль. Він спрогнозував створення в країні в доступному для огляду майбутньому великої кількості робочих місць із заробітною платою від 6 до 8 тис. гривень.

В Ісламській Республіці Пакистан (ІРП) кризу робочих місць для місцевого населення, яку пандемія COVID-19 тільки підхльоснула, вирішили долати оригінальним методом, повідомляє інформаційне агентство The Dispatch News Desk (DND). За офіційними даними місцевої влади, в ІРП, де проживає понад 220 млн осіб, більше половини працездатного населення до панепідеміологічної кризи працювало по системі щоденної заробітної плати і знаходиться практично за межею бідності. Тому головним завданням в умовах жорсткого карантину, для керівництва країни на період галопуючого безробіття стало запобігання в країні масового голоду.

Фото: weforum.org

Прем'єр-міністр країни Імран Хан продовжив розробляти програму з надання стабільної можливості всім нужденним громадянам працювати за щоденну заробітну плату. Тепер пакистанський уряд розробив інноваційний проект, який називається "Схема зеленого стимулу".

Фото: weforum.org

Ця ініціатива раніше отримала високу оцінку Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ). У своїй заяві ВЕФ підтримав пакет "Зеленого стимулу" прем'єр-міністра Імрана Хана, який був затверджений 30 квітня в рамках зусиль уряду по розширенню озеленення територій країни і створення робочих місць для молоді.

Раніше цей проект уже був введений в дію, але тільки для того, щоб зробити Пакистан більш екологічним і в менших масштабах. Однак під час пандемії філософія цієї державної програми змінилася: тепер вона буде реалізовуватися не тільки для відтворення лісових насаджень, але і як джерело доходу для щоденних ставок бідних працівників.

Фото: weforum.org

Згідно з наявними даними, уряд буде надавати від 5 до 8 доларів на день кожному робітникові, а ті зможуть розбивати свої розплідники на державних лісових землях, садити саджанці і працювати в якості охоронців лісу або лісових пожежників.

У Пакистані на 6 травня 2020 року було зареєстровано понад 22,5 тис пацієнтів з підтвердженим інфікуванням коронавірусом і 526 летальних випадки.

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