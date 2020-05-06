На Донбасі бойовики влаштували провокації і втратили двох "бійців"

Вчора, 5 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 15 разів обстріляли позиції захисників України. Поранення отримав один боєць ЗСУ, ще один - бойову травму. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС, передають Українські Новини. Так, повідомляється, що противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперського і стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог вранці з 82 мм мінометів і вночі з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції неподалік Невельського. Також за нашим військовослужбовцям, які виконують завдання поблизу Горіхово в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ", російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних гранатометів станкових і снайперської зброї. "Внаслідок обстрілу ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і один - бойове травмування ... За даними розвідки, 5 травня українські військовослужбовці поранили менше двох російських окупантів", - йдеться в повідомленні. З початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" супротивник з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції у Авдіївки. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірус серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ. Раніше бойовики 13 раз обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення.