САП и НАБУ не готовили проект подозрения Коломойскому, - источник

В то время, как Приватбанк подал иск против Коломойского и Боголюбова на $5,5 млрд, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не готовили проект подозрения бизнесмену и бывшему владельцу Приватбанка Игорю Коломойскому.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генерального прокурора.

"Коломойским там даже не пахнет", - сказал он.

По его словам, расследуются два основных дела - по Приватбанку и "Укрнефти".

По этим делам готовятся проекты подозрений, а некоторые уже были НАБУ подготовлены и направлены в прокуратуру, однако впоследствии возвращены обратно.

Проекты подозрений касались менеджмента "Укрнефти", но не Коломойского.

Как сообщали Українськi Новини, САП вернула НАБУ проекты подозрений по делу "Укрнефти".

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов отрицает блокирование ключевой экспертизы по делу Приватбанка, комментируя обвинения в его адрес экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ранее сообщалось о том, что Верховная Рада приняла в первом чтении "антиколомойский закон". Теперь неплатежеспособные банки не будут возвращать бывшим хозяевам.