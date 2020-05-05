Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського із зміни її медичної реформи - це крок у минуле.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Називати "поліпшенням реформи" боягузливий крок у минуле - значить брехати і зневажати всіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну і справедливу винагороду за свою роботу", - написала вона.

Також Супрун звинуватила президента Володимира Зеленського та голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького (фракція "Слуга народу"), і міністра охорони здоров'я Максима Степанова в захисті виключно власних політичних інтересів і статус-кво давно діють у регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.

Пост Уляни Супрун

Супрун в своєму пості так і не відповіла чому в результаті її реформи повинні бути скорочені 332 лікарні та звільнено 50 тисяч медиків як про це сказав Зеленський. Хоча в коментарях Супрун ставили це питання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Степанов звинуватив медреформу в залишенні 22 тисяч психічнохворих без догляду.

Раніше Міністерство охорони здоров'я ініціювало внесення змін в систему медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня, щоб зберегти фінансування медичних установ.