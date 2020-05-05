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05 травня 2020, вівторок, 18:29 14
Політика 2020-05-05T19:15:02+03:00
Українські Новини
Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи

Боягузливий крок у минуле, - Супрун відповіла Зеленському на поліпшення її реформи

Ярина Вацяк
Максим Степанов, Медреформа, Уляна Супрун, Володимир Зеленський, Михайло Радуцький, другий етап медреформи
Уляна Супрун
Уляна Супрун

Колишня в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає, що ініціатива президента Володимира Зеленського із зміни її медичної реформи - це крок у минуле.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Називати "поліпшенням реформи" боягузливий крок у минуле - значить брехати і зневажати всіх українців, в тому числі медиків, які заслуговують на гідну і справедливу винагороду за свою роботу", - написала вона.

Також Супрун звинуватила президента Володимира Зеленського та голови Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького (фракція "Слуга народу"), і міністра охорони здоров'я Максима Степанова в захисті виключно власних політичних інтересів і статус-кво давно діють у регіонах медичних еліт і фармацевтичної мафії.

Пост Уляни СупрунПост Уляни Супрун

Супрун в своєму пості так і не відповіла чому в результаті її реформи повинні бути скорочені 332 лікарні та звільнено 50 тисяч медиків як про це сказав Зеленський. Хоча в коментарях Супрун ставили це питання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше глава МОЗ Степанов звинуватив медреформу в залишенні 22 тисяч психічнохворих без догляду.

Раніше Міністерство охорони здоров'я ініціювало внесення змін в систему медичних гарантій, яка запрацювала з 1 квітня, щоб зберегти фінансування медичних установ.

 

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