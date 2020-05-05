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05 травня 2020, вівторок, 17:41 2
Життя 2020-05-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Всесвітній день гігієни рук. Як правильно мити руки під час пандемії коронавірусу

Сьогодні Всесвітній день гігієни рук. Як правильно мити руки під час пандемії коронавірусу

Ирина Николенко
Коронавірус, дезінфекція, Пандемія коронавірусу, антисептики
Як правильно мити руки. Фото: Pixabay
Як правильно мити руки. Фото: Pixabay

Під час карантину, який можуть продовжити до кінця літа через коронавірус, важливо дотримуватись правил особистої гігієни. 5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук, і Центр громадського здоров'я України на своїй сторінці в Facebook нагадав, як правильно робити дезінфекцію, щоб не заразитися інфекційними хворобами, передають Українські Новини.

Гігієна рук під час пандемії може знизити рівень зараження Covid-19. У повідомленні Центру громадського здоров'я зазначається, що брудні руки є фактором ризику зараження інфекційними хворобами та мікроорганізмами.

"На брудних руках є велика кількість небезпечних мікроорганізмів, тому навіть незначні подряпини або рани можуть викликати вірусні захворювання, бактеріальні, грибкові та кишкові інфекції, гельмінтози і т. д.",– йдеться в повідомленні Центру громадського здоров'я.

Щодня люди доторкаються до мобільних телефонів, письмових столів, комп'ютерів, кнопок ліфта, вимикачів світла, дверних ручок. Їхні поверхні є найбруднішими і більшість інфекцій передається таким способом.

Як правильно мити руки:

  • Мити руки з миючими засобами на початку і в кінці робочого дня.
  • Особливо перед приготуванням, вживанням і роздачею їжі.
  • Мити руки потрібно після відвідування туалету або зміни підгузника.
  • Перед тим, як ставити контактні лінзи слід мити руки.
  • Мити руки перед тим, як треба обробити рану.
  • Також перед прийомом ліків.
  • Обов'язково мити руки після контакту з предметами або поверхнями.
  • Також після контакту з тваринами або іншими біологічними рідинами (кров, слина тощо).

Дотримання послідовності під час миття рук

Спочатку треба намочити руки. Після цього нанести мило і ретельно потерти долоні. Спочатку потрібно потерти правою долонею по поверхні лівої руки і навпаки. Далі потерти долоні з переплетеними пальцями і кінчики пальців. Крім цього, потрібно окремо потерти великі пальці рук. Після цього змити мило під проточною водою. І після цього витерти руки насухо.

Раніше Українські Новини повідомляли, як мило може захистити від вірусів в період пандемії коронавіруса. Всесвітня організація охорони здоров'я розповіла як мити руки, щоб захиститися від зараження коронавірусом.

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