Корупція в "Укроборонпромі": САП просить суд заарештувати Жукова і призначити заставу 23 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 23 млн гривень для Віталія Жукова, керівника "Оптимумспецдеталь", підозрюваного в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом після того, як НАБУ повідомило про підозру Рогозі і Жукову. Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора. "Варта і заставу 23 млн гривень", - сказала він. За його словами, клопотання вже внесено до суду. Вищий антикорупційний суд у вівторок розгляне це питання. Як повідомляли Українські Новини, раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор. За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ. Також у розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у кришуванні підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.