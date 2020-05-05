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  • Корупція в "Укроборонпромі": САП просить суд заарештувати Жукова і призначити заставу 23 млн гривень
05 травня 2020, вівторок, 17:09 33
Політика 2020-05-05T18:00:02+03:00
Українські Новини
Корупція в "Укроборонпромі": САП просить суд заарештувати Жукова і призначити заставу 23 млн гривень

Корупція в "Укроборонпромі": САП просить суд заарештувати Жукова і призначити заставу 23 млн гривень

Ярина Вацяк
Корупція в
Віталій Жуков. Фото: hromadske.radio
Віталій Жуков. Фото: hromadske.radio

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 23 млн гривень для Віталія Жукова, керівника "Оптимумспецдеталь", підозрюваного в ухилянні від сплати податків на 49 млн гривень при поставках запчастин заводу концерну "Укроборонпром", а також легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом після того, як НАБУ повідомило про підозру Рогозі і Жукову.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в Офісі генпрокурора.

"Варта і заставу 23 млн гривень", - сказала він.

За його словами, клопотання вже внесено до суду.

Вищий антикорупційний суд у вівторок розгляне це питання.

Як повідомляли Українські Новини, раніше журналісти передачі "Наші гроші з Денисом Бігусом" встановили, що до діяльності ТОВ "Оптимумспецдеталь" причетні Андрій Рогоза, Віталій Жуков і син екс-першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор.

За даними журналістів, "Укроборонпром" в 7 разів переплатив за висотоміри з РФ.

Також у розслідуванні Bihus.info журналісти звинуватили правоохоронців у кришуванні підприємців, здійснюють незаконні поставки "Укроборонпрому", що призвело до мільярдних збитків держпідприємства.

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