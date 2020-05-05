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  • Генпрокуратура передала справу проти Пшонки та його сина в НАБУ
05 травня 2020, вівторок, 15:57 14
Політика 2020-05-05T17:15:02+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура передала справу проти Пшонки та його сина в НАБУ

Генпрокуратура передала справу проти Пшонки та його сина в НАБУ

Ольга Фандорина
Генпрокуратура, НАБУ, Віктор Пшонка, Передача справи
Цезар Пшонка. Фото: jankoy.org.ua
Цезар Пшонка. Фото: jankoy.org.ua

Генеральна прокуратура справу проти колишнього генпрокурора Віктора Пшонки, заморожування активів якого рада ЄС визнав незаконною та його сина Артема в Національне антикорупційне бюро.

Про це свідчать судові матеріали, передають Українські Новини.

НАБУ розслідує справу проти Пшонки та сина за фактом неодноразового вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах за призначення на певні посади в органах прокуратури України, за непритягнення до кримінальної відповідальності, відкриття "замовлених" справ і незаконне накладення арешту на майно, сприяння "рейдерським" захопленням підприємств.

Справа розслідується за ч. 5 ст. 368, ч. 3 ст. 368-2, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу.

Про підозру Пшонкам не повідомлялося.

Як повідомляли Українські Новини, 2018 року Печерський районний суд Києва надав Генеральній прокуратурі доступ до інформації про мобільних переговорах колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки та колишнього міністра оборони Павла Лебедєва за період Евромайдана.

Як повідомляли Українські Новини, раніше колишній начальник Генерального штабу Збройних сил Володимир Замана заявив, що Лебедев Якименко і Пшонка вимагали залучити армію до придушення Евромайдана в лютому 2014 року.

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