Номінанти "Золотої Дзиґи" отримали нагороди на "карантинній доріжці". Як пройшла національна кінопремія

Через карантин, який Кабінет Міністрів продовжив до 22 травня, четверта національна кінопремія "Золота Дзиґа" відбулася онлайн, а номінанти виходили на "карантинну доріжку". Премію вручили в 22 номінаціях, а найкращим фільмом 2019 року став "Мої думки тихі", повідомляється на сайті Української кіноакадемії.

Замість червоної, номінанти національної кінопремії виходили на "карантинну доріжку" – вони створили челендж і публікували домашні fashion-фото в соцмережах.

#Карантиннадоріжка. Скріншот Facebook Antonio Lukić

"Золота Дзиґа" 2020. Скріншот Facebook Ірма Вітовська-Ванца

Фільм "Додому" переміг в номінації "Краща чоловіча роль". Скріншот Facebook Додому / EVGE

"Золоту Дзиґу" вручили в 22 номінаціях, серед яких дві нові – "Відкриття року" та "Кращі візуальні ефекти". За перемогу в кінопремії боролися 88 повнометражних і короткометражних стрічок. Переможців оголошували онлайн.

Головна нагорода кінопремії дісталася стрічці "Мої думки тихі" в номінації "Кращий фільм" режисера Антоніо Лукіча. Всього кінострічка отримала чотири статуетки, серед яких в номінаціях "Відкриття року", "Кращий сценарій" і "Краща жіноча роль".

В номінації "Краща режисерська робота" переміг Наріман Алієв (фільм "Додому").

"Золоту Дзиґу" за "Кращу жіночу роль другого плану"отримала Наталія Сумська (фільм "Чорний ворон").

У номінації "Краща чоловіча роль" переміг Ахтем Сеітаблаєв (фільм "Додому").

Статуетку за "Кращу чоловічу роль другого плану" отримав Віктор Жданов (фільм "Вулкан").

Почесну нагороду за внесок у розвиток українського кінематографа отримала Ада Роговцева.

В номінації "Краща робота художника-постановника" статуетку отримав Владлен Одуденко (фільм "Захар Беркут").

Статуетку за "Кращу операторську роботу" отримав Вадим Ільков (фільм "Вулкан").

У номінації "Краща музика" переміг Тимур Полянський і фрік-кабаре Dakh Daughters (фільм "Гуцулка Ксеня").

Статуетка "Краща пісня" дісталася "М-Русалка", фрік-кабаре Dakh Daughters (фільм "Гуцулка Ксеня").

"Кращий монтаж" назвали Володимира Запрягалова і Тетяни Ходаківської (фільм "Фокстер і Макс").

Статуетку за "Кращий грим" отримала Алла Леонова (фільм "Захар Беркут").

"Кращий звук" назвали Бориса Петера (фільм "Вулкан").

За "Кращий дизайн костюмів" статуетку отримала Антоніна Белінська (фільм "Захар Беркут").

У номінації "Кращі візуальні ефекти" перемогли Артем Сушильников і Дмитро Овчаренко (фільм "Фостер і Макс").

"Кращим короткометражним анімаційним фільмом"стала стрічка "Кохання".

"Кращим короткометражним ігровим фільмом" став "У нашій синагозі".

"Кращим документальним фільмом"назвали "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго".

"Премію глядацьких симпатій" отримала стрічка "Крути 1918 року".

Як повідомляли Українські Новини, онлайн прем'єра фульму "Мої думки тихі" відбулася 25 березня. Також на карантині можна подивитися фестивалі європейського кіно 2020 не виходячи з дому.