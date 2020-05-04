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04 травня 2020, понеділок, 13:55 59
Кабмін 2020-05-04T14:45:03+03:00
Українські Новини
Карантин буде продовжено до 22 травня, – Кабмін

Карантин буде продовжено до 22 травня, – Кабмін

Валерия Драгомирова
Карантин, Кабмін, Продовження карантину
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Кабінет Міністрів має намір продовжити карантин до 22 травня з пом'якшенням обмежувальних заходів з 11 травня.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив в ході позачергового засідання уряду в понеділок, передають Українські Новини.

"Ми зараз бачимо, що Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації, тому для нас також ослаблення карантину не означає його повне зняття. Карантин буде продовжено зараз до 22 травня", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд у понеділок розгляне ослаблення карантинних заходів з 11 травня, однак має намір стежити за тим, як йде ситуація з пандемією в світі і як будуть відбуватися коливання кривої захворюваності в Україні.

При цьому Шмигаль зазначив, що в разі спалаху захворюваності в одному з регіонів після 11 травня, місцева влада буде вводити локальні обмеження.

Як повідомляли Українські Новини, Кабмін у понеділок має намір прийняти рішення про пом'якшення обмежень з 11 травня.

Кабмін планує відкрити парки, сквери і зони відпочинку, об'єкти індустрії краси, оптової і роздрібної торгівлі в окремо розташованих приміщеннях (крім ТРЦ).

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