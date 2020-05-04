підписатися на розсилку
26.75 27.2
28.85 29.7
˟
04 травня 2020, понеділок, 13:04 5
Фінанси 2020-05-04T13:30:02+03:00
Українські Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів

За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів

Сергій Жолобецький
податки, Держбюджет, дефіцит держбюджету, дефіцит
Дефіцит держбюджету україни продовжує зростати
Дефіцит держбюджету україни продовжує зростати

У той час як залишки на ЄКР у квітні різко зросли, у квітні державний бюджет недовиконаний за доходами на 11,6%, або на 13,6 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за квітень склали 103,950 млрд гривень при плані 117,593 млрд гривень.

Отже, держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 13,643 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в квітні склали 90,942 млрд гривень при плані 107,937 млрд гривень, спецфонду – 13,0 млрд гривень при плані 9,7 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в квітні склало 22,592 млрд гривень, тоді як в березні минулого року цей показник склав 23,475 млрд гривень.

У січні-квітні держбюджету по доходах виконаний на 88,4%.

Доходи держбюджету за 4 місяці склали 314,983 млрд гривень при плані в 356,376 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит склав 41,392 млрд гривень.

За січень-квітень ЄСВ надійшло 91,990 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 84,799 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Держборг України в перший місяць карантину скоротився на 3,6%

Більше новин про: податки Держбюджет дефіцит держбюджету дефіцит

Дефіцит платіжного балансу в березні склав $1,8 мл...
Правоохоронні структури отримують відсоток від дія...
Держбюджет недоотримав 27,6 млрд гривень доходів у...
Зміни до держбюджету-2020 не вплинуть на зарплату ...
Сьогодні Кабмін має намір прийняти рішення про пом'якшення карантину
У Києві кількість нових випадків коронавірусу скорочується другий день поспіль
Новини
За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів 13:04
Черкаська ОДА хоче через суд скасувати рішення міськради про пом'якшення карантину 13:02
Франція не буде відправляти на самоізоляцію громадян, які прибули з-за кордону 12:50
Київ - для людей, а не для влади. Гончаренко представив нову програму розвитку Києва 12:39
Маріїнський парк. Фото: zeft.in.ua
Київ почне виходити з карантину 12 травня 12:37
більше новин
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
В "Епіцентрі" заборонили продаж будівельних матеріалів, - ЗМІ 21:49
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
більше новин
Україну накриє буря з сильними грозами: синоптики попередили про погіршення погоди 12:19 Карта
Військова техніка в Черкасах. Скріншот відео
На вулиці "антикарантинних" Черкас вивели Нацгвардію і військову техніку 23:11
Трамп в Twitter анонсував показ на американському телеканалі фільму про розстріли на Майдані, - ЗМІ 13:26
За добу у світі від коронавірусу померли понад 5,2 тисяч осіб. Дані на 3 травня 08:17 Інфографіка
Ціна на електроенергію в Україні вище, ніж в європейських країнах 11:15
більше новин
Польща відновила видачу робочих віз українцям
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok