За 4 місяці держбюджет недоотримав понад 41 млрд гривень доходів

У той час як залишки на ЄКР у квітні різко зросли, у квітні державний бюджет недовиконаний за доходами на 11,6%, або на 13,6 млрд гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби, передають Українські Новини.

Доходи держбюджету за квітень склали 103,950 млрд гривень при плані 117,593 млрд гривень.

Отже, держбюджету в квітні по доходах виконаний з дефіцитом в 13,643 млрд гривень.

Доходи загального фонду держбюджету в квітні склали 90,942 млрд гривень при плані 107,937 млрд гривень, спецфонду – 13,0 млрд гривень при плані 9,7 млрд гривень.

Надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) в квітні склало 22,592 млрд гривень, тоді як в березні минулого року цей показник склав 23,475 млрд гривень.

У січні-квітні держбюджету по доходах виконаний на 88,4%.

Доходи держбюджету за 4 місяці склали 314,983 млрд гривень при плані в 356,376 млрд гривень.

Таким чином, дефіцит склав 41,392 млрд гривень.

За січень-квітень ЄСВ надійшло 91,990 млрд гривень, тоді як торік за цей же період надійшло 84,799 млрд гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство фінансів у 2019 році залучило до державного бюджету 227,6 млрд гривень, 4,3 млрд доларів і 387 млн євро за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

У травні поточного року Україна повинна погасити єврооблігації, випущені в 2015 році під державні гарантії США, на 1 млрд доларів, а також виплатити Міжнародному валютному фонду близько 70 млн доларів.

Держборг України в перший місяць карантину скоротився на 3,6%