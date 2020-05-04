У ВСУ зафіксували 2 нових випадки зараження коронавірусом

У Збройних силах коронавірусом хворіють 48 осіб, за минулу добу зареєстровано 2 нових випадків захворювання.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

На 07:00 4 травня у Збройних Силах України гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 48 осіб. Також за період пандемії одужали 33 особи та 2 летальних випадки", - сказано в ньому.

На ізоляції (у тому числі самоізоляція) знаходиться 311 осіб.

Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 107 осіб.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19.

Один з військовослужбовців, у якого 3 травня був підтверджений коронавірус, перебуває у закладі охорони здоров'я (ВМКЦ Центрального регіону), інший - лікується вдома під спостереженням медичної служби.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 07:00 3 травня у Збройних силах коронавірусом хворіли 49 осіб.

3 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 418 до 12 331, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 303 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків зменшилась на 16,7%, кількість нових летальних випадків збільшилася на 66,7%.