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04 травня 2020, понеділок, 08:29 18
Політика 2020-05-04T09:30:01+03:00
Українські Новини
На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ

На Донбасі бойовики застосували заборонену зброю і поранили чотирьох бійців ЗСУ

Анна Рудык
ООС, Ситуація в зоні ООС, війна на Донбасі, обстріли в зоні ООС
ООС. Фото: facebook/pressjfo
ООС. Фото: facebook/pressjfo

Вчора, 3 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Поранення отримав один боєць ЗСУ, ще троє бойові травми. Про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, повідомляється, що противник обстріляв позиції ОС із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. 

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" ворог з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї двічі обстрілював наші позиції у Широкіно, а в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" за захисникам Горіхово збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру, а з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали околиці Кримського.

"Внаслідок обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення і троє - бойові травми ...За даними розвідки, 3 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта і щонайменше одного поранили", - йдеться в повідомленні.

Також з початку поточної доби бойовики обстріляли захисників України, які виконують завдання у складі оперативно-тактичної угруповання "Північ". За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляли Українські Новини, бойовики 13 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил 1 травня, троє українських військовослужбовців отримали поранення

Також 29 квітня на Донбасі бойовики поранили українського військового і втратили трьох "бійців".

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